Власти раскрыли, по какому сценарию идет борьба с коронавирусом в России

Россия в борьбе с распространением коронавируса идет по оптимистичному сценарию. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус» на телеканале «Россия-1».
«Сегодня Россия идет по оптимистичному сценарию», — заявила она. Глава ведомства подчеркнула, что такой сценарий стал возможен благодаря тому, что в предыдущие два месяца в России были приняты все необходимые меры. По словам Поповой, за этот период РФ смогла подготовиться к эпидемии и продолжает это делать сейчас.
Ранее оперативный штаб опубликовал данные по числу зараженных коронавирусом. За последние сутки выявлено 582 новых заболевших. Это на 20 человек меньше показателей предыдущих суток, «
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