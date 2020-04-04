Власти раскрыли, по какому сценарию идет борьба с коронавирусом в России

РФ смогла подготовиться к эпидемии за два месяца Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Россия в борьбе с распространением коронавируса идет по оптимистичному сценарию. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус» на телеканале «Россия-1».

«Сегодня Россия идет по оптимистичному сценарию», — заявила она. Глава ведомства подчеркнула, что такой сценарий стал возможен благодаря тому, что в предыдущие два месяца в России были приняты все необходимые меры. По словам Поповой, за этот период РФ смогла подготовиться к эпидемии и продолжает это делать сейчас.

Ранее оперативный штаб опубликовал данные по числу зараженных коронавирусом. За последние сутки выявлено 582 новых заболевших. Это на 20 человек меньше показателей предыдущих суток, « Царьград ».