Власти раскрыли, по какому сценарию идет борьба с коронавирусом в России

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РФ смогла подготовиться к эпидемии за два месяцаФото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Россия в борьбе с распространением коронавируса идет по оптимистичному сценарию. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус» на телеканале «Россия-1».

«Сегодня Россия идет по оптимистичному сценарию», — заявила она. Глава ведомства подчеркнула, что такой сценарий стал возможен благодаря тому, что в предыдущие два месяца в России были приняты все необходимые меры. По словам Поповой, за этот период РФ смогла подготовиться к эпидемии и продолжает это делать сейчас.

Ранее оперативный штаб опубликовал данные по числу зараженных коронавирусом. За последние сутки выявлено 582 новых заболевших. Это на 20 человек меньше показателей предыдущих суток, «Царьград».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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