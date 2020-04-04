В Екатеринбурге горожане поблагодарили врачей за борьбу с коронавирусом. А в Тюмени — не собрались

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Поездка Алексея Текслера в ОКБ-2 для проверки готовности к пандемии. Челябинск, роддом, больничная палата, медики, медицина, врачи, текслер алексей, семенов юрий
Врачи были тронуты до слезФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Екатеринбурге жители микрорайона Академическое устроили акцию в поддержку врачей, борющихся с коронавирусом. В Тюмени тоже планировали провести флешмоб, но не смогли собрать желающих.

Видео с акции на своей странице в Facebook опубликовала пресс-секретарь больницы № 40 в Екатеринбурге Инна Абелинскене. «Академический! Сделали! Аплодисменты медикам!» — подписала она ролик. Жители района в 16:00 подошли к открытым окнам и вышли на балконы. На видеозаписи слышно, как екатеринбуржцы поддерживают медработников аплодисментами и криками: «Спасибо!». Абелинскене также отметила, что сотрудники больницы №40 писали ей, что растрогались и «аж плачут».

Такая же акция в поддержку врачей должна была пройти в Тюмени. Однако, по словам очевидцев, она не состоялась. Впервые подобные мероприятия в поддержку врачей, противостоящих коронавирусу, прошли в Италии. Позже традицию поддержали другие страны.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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