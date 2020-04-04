В Екатеринбурге жители микрорайона Академическое устроили акцию в поддержку врачей, борющихся с коронавирусом. В Тюмени тоже планировали провести флешмоб, но не смогли собрать желающих.
Видео с акции на своей странице в Facebook опубликовала пресс-секретарь больницы № 40 в Екатеринбурге Инна Абелинскене. «Академический! Сделали! Аплодисменты медикам!» — подписала она ролик. Жители района в 16:00 подошли к открытым окнам и вышли на балконы. На видеозаписи слышно, как екатеринбуржцы поддерживают медработников аплодисментами и криками: «Спасибо!». Абелинскене также отметила, что сотрудники больницы №40 писали ей, что растрогались и «аж плачут».
Такая же акция в поддержку врачей должна была пройти в Тюмени. Однако, по словам очевидцев, она не состоялась. Впервые подобные мероприятия в поддержку врачей, противостоящих коронавирусу, прошли в Италии. Позже традицию поддержали другие страны.
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