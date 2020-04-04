Новости кризиса 4 апреля: россиянам придется экономить, а банкротства запретили

По данным московской биржи, цена на нефть марки Brent составляет 35,03 доллара за баррель (+17,31% к курсу от 2 апреля). Цена на «чЁрное золото» марки WTI также начала подниматься. На межконтинентальной бирже ICE за баррель дают 27,81 доллара (+5,69). Доллар можно купить за 76,49 рубля (-0,76), евро — 82,63 рубля (-1,23).
Что происходит в России?
В условиях кризиса россиянам не стоит вкладываться в крупные покупки. Опрошенные URA.RU экономисты посоветовали создать неприкосновенный резерв средств как можно скорее. Василий Колташов рекомендует резервировать по 30% от зарплаты, а если есть возможность — то больше. Экономист Константин Селянин считает: если и откладывать деньги, то только в валюте.
Однако, государству придется задействовать свои резервные фонды, а именно Фонд национального благосостояния (ФНБ) для того, чтобы покрыть дефицит бюджета при низких ценах на нефть. В разговоре с URA.RU экономист, ведущий научный сотрудник МГУ Андрей Колганов объяснил, что, если кризис продолжит развиваться, фонд будет расходоваться быстрее, чем планировало правительство страны.
Тем временем, федеральный кабмин принял решение о введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов. Под действие нового постановления попадают предприятия, признанные системообразующими и стратегически важными.
Как развивается ситуация в мире?
Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд заявил, что надеется на правильное решение Москвы по сокращению нефтедобычи в ходе экстренного совещания стран из ОПЕК+. По его мнению, это необходимое условие для заключения справедливых договоренностей по восстановлению баланса на нефтяных мировых рынках.
Но заседание ОПЕК+ может состояться позднее запланированного. После заявления главы МИД Саудовской Аравии, агентство Bloomberg со ссылкой на источники в делегациях сообщает, что совещание может быть перенесено с 6 на 9 апреля. Встреча должна состояться по видеосвязи. Провести такой формат предложила Саудовская Аравия после переговоров с США.
Что пишут о кризисе другие СМИ?
Министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что скорость восстановления экономики страны после снятия всех ограничений из-за пандемии коронавируса зависит от того,
Кроме того, по словам Решетникова, кабмин понимает, что сейчас не время снижать расходы бюджета, несмотря на сокращение доходов. Он подчеркнул, что бюджетные расходы будут «якорем, который в том числе будет держать экономику».
Что будет дальше?
Пандемия коронавируса может помочь Китаю стать мировым экономическим лидером к 2030 году. В беседе с URA.RU политолог и эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер объяснил, что КНР и так должен был стать ведущей экономической силой в мире, однако, пандемия коронавируса может ускорить этот процесс.
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