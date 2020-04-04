Новости кризиса 4 апреля: россиянам придется экономить, а банкротства запретили

Россиянам без сбережений в кризис посоветовали откладывать более 30% от зарплаты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

По данным московской биржи, цена на нефть марки Brent составляет 35,03 доллара за баррель (+17,31% к курсу от 2 апреля). Цена на «чЁрное золото» марки WTI также начала подниматься. На межконтинентальной бирже ICE за баррель дают 27,81 доллара (+5,69). Доллар можно купить за 76,49 рубля (-0,76), евро — 82,63 рубля (-1,23).

Что происходит в России?

В условиях кризиса россиянам не стоит вкладываться в крупные покупки. Опрошенные URA.RU экономисты посоветовали создать неприкосновенный резерв средств как можно скорее. Василий Колташов рекомендует резервировать по 30% от зарплаты, а если есть возможность — то больше. Экономист Константин Селянин считает: если и откладывать деньги, то только в валюте.

Однако, государству придется задействовать свои резервные фонды, а именно Фонд национального благосостояния (ФНБ) для того, чтобы покрыть дефицит бюджета при низких ценах на нефть. В разговоре с URA.RU экономист, ведущий научный сотрудник МГУ Андрей Колганов объяснил, что, если кризис продолжит развиваться, фонд будет расходоваться быстрее, чем планировало правительство страны.

Тем временем, федеральный кабмин принял решение о введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов. Под действие нового постановления попадают предприятия, признанные системообразующими и стратегически важными.

Как развивается ситуация в мире?

Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд заявил, что надеется на правильное решение Москвы по сокращению нефтедобычи в ходе экстренного совещания стран из ОПЕК+. По его мнению, это необходимое условие для заключения справедливых договоренностей по восстановлению баланса на нефтяных мировых рынках.

Но заседание ОПЕК+ может состояться позднее запланированного. После заявления главы МИД Саудовской Аравии, агентство Bloomberg со ссылкой на источники в делегациях сообщает, что совещание может быть перенесено с 6 на 9 апреля. Встреча должна состояться по видеосвязи. Провести такой формат предложила Саудовская Аравия после переговоров с США.

Что пишут о кризисе другие СМИ?

Министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что скорость восстановления экономики страны после снятия всех ограничений из-за пандемии коронавируса зависит от того, какие меры поддержки будут приняты и как быстро они будут реализованы .

Кроме того, по словам Решетникова, кабмин понимает, что сейчас не время снижать расходы бюджета, несмотря на сокращение доходов. Он подчеркнул, что бюджетные расходы будут «якорем, который в том числе будет держать экономику».

Что будет дальше?

Пандемия коронавируса может помочь Китаю стать мировым экономическим лидером к 2030 году. В беседе с URA.RU политолог и эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер объяснил, что КНР и так должен был стать ведущей экономической силой в мире, однако, пандемия коронавируса может ускорить этот процесс.

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