Россиян предупредили о надвигающемся кризисе Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Цена на нефть марки Brent в начале торгов на межконтинентальной бирже в Лондоне (ICE) упала на 8% до 23,1 долларов за баррель. На данный момент стоимость топлива составляет 23, 26 доллара. Цена на нефть марки WTI опускалась на 8,52% до 19,98 доллара, повторив антирекорд 2002 года. Затем «черное золото» немного поднялось в цене и сейчас торгуется по 20,34 доллара. Доллар торгуется по 79,43 рубля (+0,5%), евро — 87,9 рубля (+0,21%).

Ситуация в России

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил соотечественников о предстоящем экономическом кризисе. В своем обращении к россиянам в соцсети Instagram он отметил, что из-за пандемии коронавируса уже многие страны испытывают экономические трудности. Россия, по его словам, столкнулась с двойным шоком: к вирусу добавилось падение нефтяных котировок, а вследствие и обвал рубля. Он также попросил граждан страны не унывать, напомнив, что РФ и раньше сталкивалась с кризисом и пережила его достойно.

Чтобы справиться с кризисом и в этот раз, для граждан, особенно нуждающихся в финансовой поддержке, а именно пенсионеров, в Госдуме предложили ввести льготный режим при уплате налога на процентные доходы с вкладов. По мнению парламентариев, граждане, которые хранят накопленные деньги в банках, хотят использовать доход по ним в качестве будущей прибавки к пенсии. Новый налог в размере 13% ранее анонсировал президент России Владимир Путин.

Правительство РФ изменило список товаров первой необходимости, продажа которых разрешена во время нерабочей недели до 5 апреля. Теперь регионы могут дополнять этот перечень в зависимости от санитарно-эпидемиологической ситуации. Сейчас список включает 23 позиции. Из него убрали табачную продукцию, печатные СМИ, похоронные принадлежности, автозапчасти, электрооборудование (компьютеры, оптика), кабельную продукцию, бытовые приборы и прочие товары.

Какая ситуация в мире?

Новая торговая неделя на китайских биржах открылась падением основных индексов на фоне опасений инвесторов по поводу влияния пандемии коронавируса на экономику. В частности обрушились «Шанхай композит» и «Шэньчжэнь компонент».

Что пишут о кризисе другие СМИ?

Также власти приняли решение закрыть на время карантина салоны сотовой связи, разрешив оставить в некоторых субъектах РФ по одному пункту обслуживания каждому оператору. При этом торговля гаджетами запрещена. Магазины бытовой техники, в частности группа «М.Видео-Эльдорадо», сами решили уйти на карантин и перешли исключительно на онлайн-заказы .

Масштабная реформа техосмотра (ТО) из-за ситуации с коронавирусом в стране переносится на неопределенный срок. Закон должен был заработать 8 июня. Так, за эксплуатацию машины, не прошедшей ТО, планировалось ввести штраф в размере двух тысяч рублей. Однако из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации новые меры откладываются. Перенос сроков, как поясняют в Минэкономразвития, необходим для «минимизации издержек» бизнеса и сокращения контактов между людьми.

Прогнозы экспертов

Ужесточение ограничительных мер, объявленных вечером 29 марта в Московской области, нанесет колоссальный удар по бизнесу . Председатель бюро по защите прав предпринимателей московского отделения «Опоры России» Алексей Петропольский уверен, что малый и средний бизнес не сможет возобновить работу и даже после окончания нерабочей недели.

В режима самоизоляции из-за пандемии COVID-19 россияне смогут заработать. Главным источником дохода может стать удаленная работа, большую выгоду в сложившейся ситуации получит рынок доставки еды и службы доставки, в целом.

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