Цена на нефть марки Brent в начале торгов на межконтинентальной бирже в Лондоне (ICE) упала на 8% до 23,1 долларов за баррель. На данный момент стоимость топлива составляет 23, 26 доллара. Цена на нефть марки WTI опускалась на 8,52% до 19,98 доллара, повторив антирекорд 2002 года. Затем «черное золото» немного поднялось в цене и сейчас торгуется по 20,34 доллара. Доллар торгуется по 79,43 рубля (+0,5%), евро — 87,9 рубля (+0,21%).
Ситуация в России
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил соотечественников о предстоящем экономическом кризисе. В своем обращении к россиянам в соцсети Instagram он отметил, что из-за пандемии коронавируса уже многие страны испытывают экономические трудности. Россия, по его словам, столкнулась с двойным шоком: к вирусу добавилось падение нефтяных котировок, а вследствие и обвал рубля. Он также попросил граждан страны не унывать, напомнив, что РФ и раньше сталкивалась с кризисом и пережила его достойно.
Чтобы справиться с кризисом и в этот раз, для граждан, особенно нуждающихся в финансовой поддержке, а именно пенсионеров, в Госдуме предложили ввести льготный режим при уплате налога на процентные доходы с вкладов. По мнению парламентариев, граждане, которые хранят накопленные деньги в банках, хотят использовать доход по ним в качестве будущей прибавки к пенсии. Новый налог в размере 13% ранее анонсировал президент России Владимир Путин.
Правительство РФ изменило список товаров первой необходимости, продажа которых разрешена во время нерабочей недели до 5 апреля. Теперь регионы могут дополнять этот перечень в зависимости от санитарно-эпидемиологической ситуации. Сейчас список включает 23 позиции. Из него убрали табачную продукцию, печатные СМИ, похоронные принадлежности, автозапчасти, электрооборудование (компьютеры, оптика), кабельную продукцию, бытовые приборы и прочие товары.
Какая ситуация в мире?
Новая торговая неделя на китайских биржах открылась
Что пишут о кризисе другие СМИ?
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Масштабная реформа техосмотра (ТО) из-за ситуации с коронавирусом в стране
Прогнозы экспертов
Ужесточение ограничительных мер, объявленных вечером 29 марта в Московской области, нанесет колоссальный
В режима самоизоляции из-за пандемии COVID-19 россияне смогут заработать. Главным источником дохода может стать удаленная работа, большую выгоду в сложившейся ситуации получит рынок доставки еды и службы доставки, в целом.
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