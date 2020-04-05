На Камчатке обнаружили первые случаи заражения коронавирусом

Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией подтвердились у жителей Камчатского края. Оба человека заразились внутри страны. Об этом в воскресенье заявило региональное правительство.
«Заболевшие граждане не покидали границы Российской Федерации, но выезжали за пределы Камчатского края», — говорится в сообщении на сайте правительства региона. Больных и всех, кто контактировал с ними, поместили в отдельные боксы инфекционной больницы.
1 апреля в регионе, как и в большинстве российских субъектов, ввели режим самоизоляции. Чтобы жители края не нарушали ограничения, правительство наблюдает за ними, отслеживая их передвижения по геолокации. Кроме того, по распоряжению губернатора Камчатского края все граждане, которые прибыли на полуостров, должны уйти на двухнедельную самоизоляцию.
Ранее президент РФ Владимир Путин продлил нерабочую неделю. Ограничительные меры будут действовать вплоть до 30 апреля, напоминает агентство Nation News. Однако, по словам главы государства, если ситуация будет улучшаться, нерабочий период могут сократить, передает