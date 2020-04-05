По решению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в регионе расширили список организаций, которым разрешено работать в период режима самоизоляции. Об этом Куйвашев сообщил в своем профиле в Instagram.
«Теперь помимо продуктовых магазинов, аптек и магазинов с товарами первой необходимости работать могут организации, производящие и продающие автозапчасти; товары для тушения пожаров; электрическое оборудование и кабельную продукцию; электронное оборудование и программное обеспечение; средства связи, в том числе сотовые телефоны; водопроводное, отопительное, сантехническое оборудование; очки, линзы и их части», — написал глава региона.
Также Куйвашев счел необходимой работу организаций, где ремонтируют автотранспортные средства, электронику и сантехнику. Продолжат работу клинеры и похоронные бюро. Будут осуществляться услуги такси, химчисток и прачечных, а также услуги по лечению и содержанию животных. Кроме того, смогут работать охранные предприятия, нотариусы, службы доставки и выдачи заказов интернет-магазинов, а также строительные компании.
Однако при этом глава Свердловской области попросил жителей региона не злоупотреблять послаблениями. «По-прежнему я рекомендую не выходить из дома без веских причин, чтобы не допустить вспышки инфекции», — отметил Куйвашев.
Ранее указ о полной самоизоляции, подписанный главой региона, действовал до 5 апреля. Позже заместитель губернатора Павел Креков сообщил, что особый режим из-за коронавируса на территории Свердловской области будет продлен до 20 апреля. Такое решение было принято после того, как президент РФ Владимир Путин продлил режим самоизоляции россиян до конца апреля.
На сегодняшний день известно о 4 738 случаях заболевания коронавирусом в России. В Свердловской области — 40 заболевших, из них уже 13 человек выздоровели.
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