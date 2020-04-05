Пенсионерам на Урале предложили неожиданную помощь во время коронавируса

Казачество в Свердловской области присоединилось к региональному штабу помощи пожилым людям в период пандемии коронавируса. Как объяснил URA.RU координатор Свердловского регионального отделения «Волонтеры-медики» Павел Чигвинцев, помощь нуждающимся в тяжелой ситуации является общероссийской традицией казаков.
«По всей России казаки — как одна из активных прослоек населения — включаются в решение социально-значимых задач. В том числе и в Свердловской области», — рассказал Чигвинцев.
К региональному штабу помощи пожилым людям присоединились представители сводной группы казаков «Союз казаков-воинов России и Зарубежья» (СКВРиЗ), «Оренбургское войсковое казачье общество», «Всевеликое воинство Донское», «Двуглавый орел», «Союз добровольцев Донбасса», «Уральское казачье войско». Все они доставляют продукты, лекарства и средства личной гигиены пожилым людям по месту проживания. До этого волонтеры прошли инструктаж по технике безопасности и общению с пожилыми людьми.
По словам Чигвинцева, за помощью к ним обратились многие. «Наш объединенный штаб получил и обработал уже более двух тысяч заявок. В основном к нам обращаются люди пожилого возраста, которые в результате различных жизненных причин оказались в одиночестве и нуждаются в помощи», — рассказал он. При этом координатор отметил, что все волонтеры используют средства защиты, чтобы ни в коем случае не заразить пенсионеров.
На сегодняшний день известно о 4 738 случаях заболевания коронавирусом в России. В Свердловской области — 40 заболевших, из них уже 13 человек выздоровели. Ранее президент РФ Владимир Путин посоветовал пенсионерам не покидать дом, чтобы сберечь свое здоровье.
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