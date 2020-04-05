Темпы заболеваемости коронавирусом в России остаются высокими

За последние сутки в России зафиксировано 658 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране зарегистрировано 5 389 заболевших и 355 вылечившихся. Среди новых заболевших коронавирусом в Москве 250 человек в возрасте от 18 до 45 лет. Еще 189 человек — от 46 до 65 лет, а 78 человек — старше 65 лет.
«За последние сутки в России подтверждены 658 случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 14 регионах», — пишет telegram-канал «Раньше всех. Ну почти.». Из зарегистрированных случаев 536 — в Москве, 45 — в Московской области.
По данным telegram-канала РИА «Новости», в Нижегородской области — 22 зараженных, в Санкт-Петербурге — 20, а в Тульской области — 10. Еще 10 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Ленинградской области, 4 — в Красноярском крае, 3 — в Ханты-Мансийском автономном округе. По два случая зафиксировано в Крыму и на Камчатке. В Ярославской, Челябинской, Новосибирской областях и Хабаровском крае зарегистрировано по одному случаю заражения COVID-19.
4 апреля в Москве было выявлено 434 новых случая коронавируса. Всего за прошлые сутки было выявлено 582 новых зараженный в России.
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