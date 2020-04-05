04 апреля 2020
03 апреля 2020
02 апреля 2020

В Югре еще три человека заразились коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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В Югре зарегистрировано 19 случаев заражения коронавирусной инфекцииФото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

За последние сутки в ХМАО-Югре зарегистрировали три человека с подтвержденным коронавирусом. Об этом говорится на сайте стопкоронавирус.рф.

Таким образом за все время в Югре зафиксировали 19 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. При этом в регионе не было летальных исходов и два человека выздоровело.

5 апреля в России подтверждено 658 новых случаев коронавируса, 22 человека выздоровели, двое скончались. За все время в России зарегистрировано 5 389 случаев заболевания, 45 человек умерли, еще 355 выздоровели.

Ранее сообщалось, что с 31 марта в ХМАО действует режим обязательной самоизоляции, предписывающий населению находиться дома, а выходить на улицу лишь для поездок на работу, пополнения запаса продуктов и медикаментов, выгула собак и выноса мусора. Губернатор Югры Наталья Комарова во время прямого эфира в своем Instgram объявила, что режим обязательной самоизоляции в ХМАО будет продлен до 1 мая.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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Ссылки по теме
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