05 апреля 2020

Семья из Новокузнецка назвала ребенка в честь коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит детского омбудсмена Анны Кузнецовой в Екатеринбург, роддом, новорожденный, родильный дом
Семейная пара уверена, что это имя принесет ребенку удачу в жизниФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Новокузнецке семейная пара назвала новорожденного сына в честь коронавируса — Ковид. Об этом журналистам рассказали родители мальчика.

Свой выбор пара объяснила тем, что это имя Ковид ранее не существовало. Более того, по их мнению, оно звучное, оригинальное и имеет сильную энергетику.

«Имя звучное, сильное, и к тому же оригинальное. Это не Ваня, Саня, Толя или Коля. Ни с кем не спутаешь», —цитирует «Кузпресс» отца мальчика. По его словам, малыш уже начинает проявлять свою силу и характер, особенно, когда просыпается и начинает кричать. Семейная пара уверена, что имя Ковид принесет ребенку удачу в жизни.

Расскажите о новости друзьям
Юмор Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...