Семья из Новокузнецка назвала ребенка в честь коронавируса

Семейная пара уверена, что это имя принесет ребенку удачу в жизни
В Новокузнецке семейная пара назвала новорожденного сына в честь коронавируса — Ковид. Об этом журналистам рассказали родители мальчика.
Свой выбор пара объяснила тем, что это имя Ковид ранее не существовало. Более того, по их мнению, оно звучное, оригинальное и имеет сильную энергетику.
«Имя звучное, сильное, и к тому же оригинальное. Это не Ваня, Саня, Толя или Коля. Ни с кем не спутаешь», —цитирует «Кузпресс» отца мальчика. По его словам, малыш уже начинает проявлять свою силу и характер, особенно, когда просыпается и начинает кричать. Семейная пара уверена, что имя Ковид принесет ребенку удачу в жизни.