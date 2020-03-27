Коронавирус добрался до премьер-министра Британии

Борис Джонсон заявил, что болен коронавирусом
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в Twitter.
«По рекомендации главного санитарного врача я прошел тексты, которые оказались положительными. Поэтому я работаю из дома, я самоизолировался», — заявил Джонсон.
Ранее сообщалось, что COVID-2019 обнаружили у принца Чарльза Уэльского, старшего сына королевы Великобритании Елизаветы II. За последние сутки в России выросло число инфицированных вирусом COVID-19 с 840 до 1036 человек. В мире зафиксировано почти 540 тысяч случаев заражения.
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