В ПФР объяснили, кому положено двукратное увеличение пенсии

Отложенный выход на пенсию через 10 лет увеличит ее размер в два раза Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Для двукратного увеличения размера пенсионной выплаты нужно отложить вопрос выхода на пенсию на несколько лет. Об этом журналистам рассказали в Пенсионном фонде РФ.

«Речь идет о премиальных коэффициентах, установленных с 2015 года законом № 400-ФЗ. Если человек не будет оформлять пенсию после наступления пенсионного возраста, а продолжит трудовую деятельность еще год или больше, количество пенсионных баллов для него будет увеличиваться», — пишет издание Primpress. Как рассказали изданию в Пенсионном фонде, если гражданин обратится за оформлением пенсии через 5 лет после положенного срока, то его страховая пенсия благодаря премиальным коэффициентам увеличится на 40 процентов. А отложенный выход на пенсию через 10 лет увеличит ее размер в два раза.

Ранее сообщалось о том, что получать две пенсии (страховую и накопительную) могут те граждане, у кого на лицевом счете в Пенсионном фонде достаточно страховых взносов на накопительную часть. Как рассказала юрист Ирина Сивакова, накопительная пенсия назначается в том случае, если она больше пяти процентов от страховой и накопительной пенсий, взятых суммарно.