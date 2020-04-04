Когда появится вакцина от коронавируса?

Почти все прототипы вакцины помогают только от SARS-CoV-2 Фото: Александр Елизаров © URA.RU

статья из сюжета Коронавирус COVID-19

В гонку за создание вакцины против коронавируса включился весь мир, благодаря чему первые препараты от COVID-19 будут разработаны уже через два-три месяца. Однако из-за проверки их эффективности и безопасности лекарство может появиться только к концу этого или началу следующего года, считают опрошенные URA.RU вирусологи и инфекционисты.

«Создать вакцину против коронавирусной инфекции крайне сложно, так как есть шанс ослабить одни белки в структуре вируса и параллельно усилить другие, поэтому все подходят к разработке препаратов осторожно. [Экс-министр здравоохранения РФ, глава ФМБА Вероника] Скворцова уже говорила, что по этой причине все пробные препараты должны проходить проверку на иммуногенность», — пояснил URA.RU микробиолог, кандидат биологических наук Алексей Науменко.

Вероника Скворцова сообщала, что ФМБА разработало семь прототипов вакцины Фото: Владимир Андреев © URA.RU

По его словам, в обычной ситуации от разработки вакцины до ее производства проходит примерно восемь-десять лет. Сначала вырабатывается метод синтеза лекарства и создается его прототип, который позже проверяют доклинически (на бактериях и животных) и клинически (на людях). Последняя стадия проходит в три этапа: безопасность вакцины доказывают на малой группе волонтеров, затем ищут максимально эффективную дозу препарата, а после дают его десяткам тысяч людей вместе с плацебо.

Однако в нынешних условиях, когда COVID-19 заразились уже более миллиона человек, работа над вакциной должна идти гораздо быстрее. «У ученых по всему миру разные подходы к разработке вакцины, но все они работают в авральном режиме и экстренно ищут панацею. Возможно, власти пойдут навстречу и позволят отдать в массовое производство препараты, которые готовились к третьей стадии клинических исследований», — предположил он в беседе с журналистом агентства.

В РФ разработкой вакцины занимаются:

Новосибирский центр вирусологии «Вектор»;

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА);

Биологический факультет МГУ;

Институт биоорганической химии имени Шемякина и Овчинникова;

Институт общей генетики имени Вавилова.

Всего лекарство ищут несколько тысяч ученых из 35 институтов по всему миру. И в РФ, и за рубежом есть прототипы вакцины, которые либо готовятся испытать, либо уже проверяют.

Когда ждать антикоронавирусную вакцину в России?

«Над вакциной на базе биофака Московского госуниверситета трудятся больше десяти человек. У нас уже есть прототипы вакцины, созданные на растительной, а потому полностью безопасной основе», — сообщила URA.RU заведующая кафедрой вирусологии биологического факультета МГУ, доктор биологических наук Ольга Карпова. По ее словам, если разработчики препарата получат господдержку, они смогут начать его доклинические испытания уже через два месяца.

Тем временем в центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске, как заявляла вице-премьер РФ Татьяна Голикова, уже начались доклинические исследования. Генеральный директор центра Ринат Максютов 4 апреля сообщил, что вакцина «Вектора» прошла испытания на мышах и хорьках, к концу апреля ее проверят на приматах, а после — приступят к клиническим исследованиям. В самом центре от комментариев отказываются, однако анонимный источник среди его сотрудников пояснил, что к лету прототипы начнут проверять на нескольких десятках добровольцах, а в серийное производство она поступит не ранее, чем к концу осени.

Федеральное медико-биологическое агентство разработало семь прототипов лекарства. Как уточнили URA.RU в пресс-службе ФМБА, сейчас ученые ищут самое эффективное и безопасное сочетание препаратов, а сама вакцина появится примерно через 11 месяцев.

В Институте биоорганической химии и Институте общей генетики вакцину разрабатывают под протекторатом Российской академии наук (РАН). Ее вице-президент, руководитель секции медико-биологических наук Владимир Чехонин ранее рассказывал, что и один, и другой институт выбрали нестандартные подходы для создания лекарства с использованием вирусоподобных частиц и ДНК коронавируса. Пока препараты не вышли на доклинические испытания.

Кто создаст вакцину быстрее всех?

По данным Всемирной организации здравоохранения, рабочая и безопасная вакцина против коронавируса появится примерно через 1,5 года. Первыми ее могут создать врачи из США — там уже приступили к проверке на добровольцах препарата mRNA-1273, созданного за 1,5 месяца, пишет Bloomberg. Изобретение имеет все шансы на успех, считает Науменко, поскольку оно основано только на ДНК коронавируса.

«Примерно такой же подход используют наши ученые из Института имени Вавилова, но пока что они сильно отстают в скорости», — объяснил он.

Ближе к лету готовая вакцина может появиться и в Германии. Две немецкие фармацевтические компании создали препарат, который приостанавливает действие белка, отвечающего за развитие коронавируса в организме. «Испытания на людях должны начаться в апреле», — передает Die Welt. До осени руководство компаний будет наращивать мощности для производства вакцины.

В Китае коронавирус остался у 2% от общего числа зараженных Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Китае, откуда пошла пандемия, также есть свой прототип вакцины — Ad5-nCoV, который разработала Академия военно-медицинских наук КНР. Клинические испытания препарата начались еще в марте, в них участвуют более ста человек. По информации агентства «Синьхуа», его хотят запускать в серийное производство уже в сентябре.

Однако почти все зарубежные прототипы помогают только от SARS-CoV-2, считают врачи. Коронавирусы могут мутировать, из-за чего миру грозят новые пандемии, уверена Карпова. «Важно создать универсальную вакцину от всех типов коронавируса, а не только от COVID-19. Именно на это и нацелены наши ученые», — заключила она в беседе с URA.RU.