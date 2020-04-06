В России резко вырос спрос на БАДы

Россияне стали покупать более дорогие препараты Фото: Алексей Ярославцев © URA.RU

В России спрос на биологически активные добавки (БАД) вырос на треть, следует из исследования компании DSM Group по итогам февраля. Россияне стали больше покупать витамины, чтобы укрепить иммунитет, и запасаются препаратами впрок из-за опасения, что они подорожают.

«По итогам февраля российские аптеки продали БАД на 12 млрд рублей. Это на 30% больше, чем год назад», — передает данные исследования газета «Известия». Такой существенный рост спроса отмечается впервые за много лет. Так, например, в феврале 2016 года в России продали БАД на 8,3 млрд рублей, в аналогичный период 2017 года продажи выросли до 9,4 млрд рублей, в 2018 году — снизились до 9,2 млрд рублей.

Однако по количеству проданных упаковок показатель в этом году увеличился только на 10% — 54,4 миллиона упаковок вместо 49,3 миллиона. Данные результаты объясняются тем, что россияне стали покупать упаковки большего объема и более высокой стоимости.

Как ранее сообщало RT, в России в первые недели марта также вырос спрос на витамины и успокоительные. С 1 по 22 марта российские аптеки продали 21,1 млн упаковок витаминов, что на 31% больше, чем в аналогичном периоде в прошлом году. Также реализовано 11,4 млн упаковок успокоительного, что на 15% больше, чем год назад.