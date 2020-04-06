Самому богатому депутату ЯНАО нашли замену

Место Сергея Соловьева, покинувшего законодательное собрание ЯНАО в конце марта, не останется свободным до новых выборов. Об этом URA.RU рассказали источники во фракции «Единой России» в регионального парламента.
«Мандат в заксобрании шестого созыва может получит директор Новоуренгойского дома детского творчества Полина Шумова, — рассказал инсайдер агентства. — На прошлых выборах она была в топе партийного списка по Новоуренгойскому избирательному участку». По словам собеседника, Шумова — сильный и эффективный кандидат, ранее она уже подала документы на праймериз ЕР, чтобы участвовать в выборах законодательного собрания в сентябре.
В партийных кругах уверены, что Шумова легко одержит победу на праймериз, а после — пройдет в законодательное собрание. Чтобы еще больше упрочить ее позиции, ей уже сейчас решили передать освободившийся мандат.
В региональном отделении исполкома ЕР подтвердили: решение было принято еще в начале прошлой недели. «В соответствии с уставом партии и региональным законодательством на заседании президиума регионального политсовета было принято решение направить на согласование с генсоветом партии кандидатуры Полины Шумовой», — прокомментировала ситуацию руководитель окружного исполкома партии Анастасия Казанцева.
Согласно региональному законодательству, кандидатура для замещения освободившегося мандата депутата законодательного собрания может быть согласована в течение 14 дней после досрочного сложения депутатских полномочий. Соответственно, вопрос о том, получит ли Шумова мандат, должен быть решен не позднее 8 апреля.
Ранее URA.RU рассказывало, что топ-менеджер «НОВАТЭКа» Сергей Соловьев, считавшийся самым богатым депутатом заксобрания ЯНАО, решил добровольно сложить полномочия. Официально это было связано с тем, что политик пошел на повышение на месте своей основной работы, из-за чего больше не сможет принимать участия в заседаниях.