Из-за коронавируса ужесточен въезд в город на Урале

В закрытом городе Снежинске (Челябинская область) закрыли въезд и выезд. Данное решение принято в связи с мерами предотвращения распространения коронавирусной инфекции, принимаемыми по всей Челябинской области, а также рекомендациями госкорпорации «Росатом».
В городе вводятся дополнительные меры по ограничению въезда и выезда. «Все ранее выданные разрешения по разовым заявкам аннулируются», — сообщается в документе. Теперь, согласно решению местных властей, попасть в город может только с целью обеспечения жизнедеятельности города.
Проехать также смогут сотрудники ядерного центра, которые проживают за пределами Снежинска. Также при наличии городского пропуска и удостоверения въезд в город разрешен для стражей правопорядка и пожарных. Покинуть город можно будет лишь при наличии веской причины с оформлением специального разрешения после одобрения комиссии при главе города.
Ранее такое же решение приняли власти Новоуральска (Свердловская область). С 3 апреля там ужесточили пропускной режим.
На данный момент в России выявлено 5 389 случаев заболевания COVID-19, 355 человек выздоровели, 45 пациентов погибли.
Самые свежие новости в специальном вайбер-канале «