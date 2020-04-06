Топ-менеджера «дочки» Газпрома в Пермском крае ввели в кому из-за на коронавируса

Заместитель генерального директора компании «Газпром трансгаз Чайковский» Станислав Трапезников введен в состоянии искусственной комы. В соцсетях появилась аудиозапись, на которой гендиректор компании Сергей Сусликов обратился коллегам и сообщил, что у Трапезникова предварительно выявлен коронавирус.
«У нас условно подтвержденный тест от Трапезникова. У него воспаление легких, он находится под аппаратом ИВЛ. Это значит, что врачи ввели его в состояние сна, чтобы обеспечить возможность нормальной работы аппарата и подачи кислорода в легкие», — пояснил Сусликов.
Он также отметил, что условно подтвержденный диагноз на коронавирус — у супруги Трапезникова и его дочери. Сейчас они изолированы и находятся под пристальным вниманием чайковских врачей. Их состояние хорошее, сказал Сусликов.
Предварительно, тест показал положительный результат и у главного бухгалтера «Газпром трансгаз Чайковский» Вячеслава Бешенцева, члены его семьи также изолированы в Чайковском. В пресс-службе компании официально информацию о введении Трапезникова в состояние комы не комментируют.
«Состояние [Трапезникова]средне-стабильное», — рассказали URA.RU в пресс-службе «Газпром трансгаз Чайковский».
В конце марта Трапезников вернулся из Санкт-Петербурга, где находился в командировке. 31 марта его вертолетом санавиации эвакуировали в Пермь из реанимации Чайковской ЦГБ с диагнозом воспаление легких.
Самые свежие новости в специальном вайбер-канале «