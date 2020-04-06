05 апреля 2020
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Топ-менеджера «дочки» Газпрома в Пермском крае ввели в кому из-за на коронавируса

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Станислав Трапезников был эвакуирован из Чайковского в ПермьФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Заместитель генерального директора компании «Газпром трансгаз Чайковский» Станислав Трапезников введен в состоянии искусственной комы. В соцсетях появилась аудиозапись, на которой гендиректор компании Сергей Сусликов обратился коллегам и сообщил, что у Трапезникова предварительно выявлен коронавирус.

«У нас условно подтвержденный тест от Трапезникова. У него воспаление легких, он находится под аппаратом ИВЛ. Это значит, что врачи ввели его в состояние сна, чтобы обеспечить возможность нормальной работы аппарата и подачи кислорода в легкие», — пояснил Сусликов.

Он также отметил, что условно подтвержденный диагноз на коронавирус — у супруги Трапезникова и его дочери. Сейчас они изолированы и находятся под пристальным вниманием чайковских врачей. Их состояние хорошее, сказал Сусликов.

Предварительно, тест показал положительный результат и у главного бухгалтера «Газпром трансгаз Чайковский» Вячеслава Бешенцева, члены его семьи также изолированы в Чайковском. В пресс-службе компании официально информацию о введении Трапезникова в состояние комы не комментируют.

«Состояние [Трапезникова]средне-стабильное», — рассказали URA.RU в пресс-службе «Газпром трансгаз Чайковский».

В конце марта Трапезников вернулся из Санкт-Петербурга, где находился в командировке. 31 марта его вертолетом санавиации эвакуировали в Пермь из реанимации Чайковской ЦГБ с диагнозом воспаление легких.

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