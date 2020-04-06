Мужчина, устроивший расстрел в деревне Маслова (Тюменская область), пытался убить свою дочь и внука. Об этом URA.RU рассказали в региональном управлении СК РФ. Злоумышленник задержан, он подозревается в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 30 п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство двух лиц).
По информации ведомства, днем 5 апреля 62-летний житель Тобольского района приехал к дому дочери на тракторе и перевернул ее машину. Когда дочь, ее муж и 17-летний внук выбежали из дома, злоумышленник начал стрелять по ним из охотничьего ружья. «Он произвел около 10 выстрелов, ранив дочь в грудь и голову — она находится в реанимации», — сообщили в СУ СКР. Зять получил легкие ранения, ребенок не пострадал.
«Мужчина ране оформил внуку дарственную на квартиру. Но затем стал требовать недвижимость обратно. Видимо, на этой почве и произошел конфликт», — рассказали подробности преступления в следственном управлении. В ближайшее время будет принято решение о мере пресечения для злоумышленника.