04 апреля 2020
03 апреля 2020

Под Тюменью мужчина открыл огонь по односельчанам

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия пожара в кино-концертном театре
Сейчас на месте работают сотрудники Следственного комитетаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюменской области в деревни Маслова мужчина открыл огонь по односельчанам. По словам очевидцев, несколько местных жителей, в том числе один ребенок, пострадали.

«Одному пациенту потребовалась госпитализация, двое после оказания помощи направлены на амбулаторное наблюдение», — приводит слова пресс-секретаря департамента здравоохранения Тюменской области Александры Малыгиной портал 72.RU. Отмечается, что инцидент произошел 5 апреля. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета. По данным портала, стрелявшим оказался пенсионер, который раньше занимался разведением лошадей.

В ночь с 4 на 5 апреля пенсионер под Тулой открыл огонь по охотникам и прибывшим полицейским. А 4 апреля в Рязанской области мужчина с балкона из зарегистрированного охотничьего ружья обстрелял четырех молодых людей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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