Под Тюменью мужчина открыл огонь по односельчанам

В Тюменской области в деревни Маслова мужчина открыл огонь по односельчанам. По словам очевидцев, несколько местных жителей, в том числе один ребенок, пострадали.
«Одному пациенту потребовалась госпитализация, двое после оказания помощи направлены на амбулаторное наблюдение», — приводит слова пресс-секретаря департамента здравоохранения Тюменской области Александры Малыгиной портал 72.RU. Отмечается, что инцидент произошел 5 апреля. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета. По данным портала, стрелявшим оказался пенсионер, который раньше занимался разведением лошадей.
В ночь с 4 на 5 апреля пенсионер под Тулой открыл огонь по охотникам и прибывшим полицейским. А 4 апреля в Рязанской области мужчина с балкона из зарегистрированного охотничьего ружья обстрелял четырех молодых людей.