Экономист Института имени Гайдара: Россия может выплатить 50 тысяч рублей каждому из-за коронавируса

Россияне могли бы рассчитывать на единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей, так как у государства есть на это средства, заявил в разговоре с URA.RU старший эксперт Института экономической политики им. Гайдара Сергей Жаворонков. Однако материальную помощь не стоит выделять тем, у кого уровень доходов остался на прежнем уровне, считает он.
В российских золотовалютных резервах, как отмечает экономист, находится порядка 590 миллиардов долларов. При этом единовременное перечисление 50 тысяч рублей населению страны обойдется в 7,25 триллиона рублей (95 млрд долларов). Также, по его словам, можно потратить деньги фонда национального благосостояния, но на этом он полностью иссякнет. «В общем, средства найдутся», — заключил Жаворонков.
По мнению эксперта, российские власти могли бы действовать по примеру США. Там, как указывает экономист, при выделении выплат вводились некоторые ограничения. В таком случае выплатить деньги государству было бы проще, подчеркнул он. Так, например, деньги могли бы полагаться людям с доходом меньше определенного уровня. Те, кто продолжает получать хорошую зарплату, вряд ли нуждается в поддержке государства, резюмировал Жаворонков. «Если мы договариваемся ввести на месяц карантин, логично в этот период оказать людям, потерявшим работу, материальную помощь», — отметил он.
Ранее депутат государственного собрания Алтая от КПРФ Мария Демина записала обращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором предложила выплатить всем россиянам по 50 тысяч рублей.