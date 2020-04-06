Глава Екатеринбурга Александр Высокинский обратится к спикеру думы Игорю Володину с просьбой отменить все заседания до начала мая в связи с пандемией коронавируса. Как рассказал собеседник агентства в городской думе, Высокинский подкрепляет свою просьбу указом президента РФ Владимира Путина от 2 апреля «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения…» и аналогичным распоряжением губернатора.
Предполагалось, что в ближайшее время депутаты на комиссиях рассмотрят 20 вопросов, среди которых — расширение полномочий районов в сфере нестационарной торговли, новые правила землепользования и застройки, а также исполнение бюджета Екатеринбурга в 2019 году. В разговоре с корреспондентом спикер думы Игорь Володин отметил, что, если глава города «возьмет на себя» (то есть перечислит в письме) все 20 вопросов, то гордума согласится отменить апрельские заседания.
«Если же какую-то часть вопросов он не предложит перенести под его ответственность, мы будем собираться», — предупредил спикер.
Как писало URA.RU, в конце марта Володин сообщил об отмене всех заседаний гордумы до 12 апреля в связи с угрозой распространения коронавируса. В пятницу, 3 марта, стало известно, что депутаты возобновят работу. Перед этим они должны были сдать тесты на коронавирус. Если заседания думы в апреле будут отменены, процедура проверки откладывается на неопределенное время, уточнил Володин.