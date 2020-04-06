07 апреля 2020
06 апреля 2020

Что разрешено и что запрещено на время коронавируса в Пермском крае. НОВЫЙ СПИСОК

© Служба новостей «URA.RU»
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Город во время нерабочих дней, объявленных в связи с карантином по коронавирусу, пятый день. Пермь , маска, выгул собак, патруль полиции
С 6 апреля пермякам разрешили выходить из дома для ухода за пожилыми и больными родственникамиФото: Алексей Глазырин © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Пермском крае ввели первые послабления после установления тотального карантина для жителей региона. Врио губернатора Дмитрий Махонин подписал новый указ. URA.RU представляет полный перечень того, что можно, а что нельзя делать из-за ограничительных мер в связи с распространением коронавируса.

С 6 апреля в Пермском крае разрешено работать:

  • Непрерывно действующим организациям, в том числе аварийно-спасательным службам, осуществляющим ремонт авто, а также управляющим организациям (УК, ТСЖ, ЖСК и др.);
  • Медицинским, аптечным и организациям соцобслуживания;
  • Автомойкам и химчисткам;
  • Изготовителям средств индивидуальной защиты;
  • Компаниям, которые обеспечивают население продуктами питания и товарами первой необходимости;
  • Компаниям, работающим в режиме доставки или дистанционной торговли (том числе автозапчастей или сельскохозяйственной техники);
  • Организациям, осуществляющим неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы;
  • Компаниям, которые предоставляют финансовые услуги в части неотложных функций (расчеты и платежи);
  • Фонду медстрахования и пенсионному фонду;
  • Волонтерским организациям, которые оказывают помощь жителям в условиях пандемии;
  • Ритуальным организациям;
  • Такси;
  • СМИ и газетным киоскам;
  • Строительным организациям, которые вошли в утвержденный перечень регионального минстроя;
  • Дорожным рабочим;
  • Почте и нотариусам; краевой МФЦ может оказывать услуги дистанционно или на выезде;


Пермякам с 6 апреля разрешено выходить на улицу для:

  • получения экстренной помощи;
  • покупки продуктов и товаров первой необходимости в ближайшем магазине, в том числе, ходить до ближайшего работающего газетного киоска;
  • чтобы попасть домой из роддома, санатория или из иного места пребывания (работа вахтовым методом и т. п.). При этом необходимы подтверждающие документы;
  • оказания медицинской, социальной или волонтерской помощи жителям Пермского края;
  • следования на похороны близкого родственника и обратно (необходимы справка или свидетельство о смерти либо фотография такого документа);
  • следования к месту работы и обратно (необходимы соответствующее разрешение либо его фотография);
  • ухода за больными, лицами старше 65 лет, а также инвалидами. Разрешение необходимо получить в органы соцзащиты (предъявлять распечатанное разрешение или его фотографию);
  • участия в уголовном или административном судопроизводстве (необходимы повестка или вызов);
  • выноса мусора до ближайшего контейнера;
  • выгула собак не далее 100 метров от дома.

При выходе из дома необходимо быть в маске и перчатках. Нельзя приближаться к другим людям ближе, чем на полтора метра. За нарушение данных требований предусмотрена административная ответственность. Штраф для граждан — от 15 тысяч рублей.

В Пермском крае с 15 марта из-за распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. Со 2 апреля в регионе введен тотальный карантин — людям запрещено выходить из дома без крайней необходимости. В регионе подтвержден 21 факт заражения коронавирусом, два человека в результате болезни скончались, трое — выздоровели.

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