В Пермском крае ввели первые послабления после установления тотального карантина для жителей региона. Врио губернатора Дмитрий Махонин подписал новый указ. URA.RU представляет полный перечень того, что можно, а что нельзя делать из-за ограничительных мер в связи с распространением коронавируса.
С 6 апреля в Пермском крае разрешено работать:
- Непрерывно действующим организациям, в том числе аварийно-спасательным службам, осуществляющим ремонт авто, а также управляющим организациям (УК, ТСЖ, ЖСК и др.);
- Медицинским, аптечным и организациям соцобслуживания;
- Автомойкам и химчисткам;
- Изготовителям средств индивидуальной защиты;
- Компаниям, которые обеспечивают население продуктами питания и товарами первой необходимости;
- Компаниям, работающим в режиме доставки или дистанционной торговли (том числе автозапчастей или сельскохозяйственной техники);
- Организациям, осуществляющим неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы;
- Компаниям, которые предоставляют финансовые услуги в части неотложных функций (расчеты и платежи);
- Фонду медстрахования и пенсионному фонду;
- Волонтерским организациям, которые оказывают помощь жителям в условиях пандемии;
- Ритуальным организациям;
- Такси;
- СМИ и газетным киоскам;
- Строительным организациям, которые вошли в утвержденный перечень регионального минстроя;
- Дорожным рабочим;
- Почте и нотариусам; краевой МФЦ может оказывать услуги дистанционно или на выезде;
Пермякам с 6 апреля разрешено выходить на улицу для:
- получения экстренной помощи;
- покупки продуктов и товаров первой необходимости в ближайшем магазине, в том числе, ходить до ближайшего работающего газетного киоска;
- чтобы попасть домой из роддома, санатория или из иного места пребывания (работа вахтовым методом и т. п.). При этом необходимы подтверждающие документы;
- оказания медицинской, социальной или волонтерской помощи жителям Пермского края;
- следования на похороны близкого родственника и обратно (необходимы справка или свидетельство о смерти либо фотография такого документа);
- следования к месту работы и обратно (необходимы соответствующее разрешение либо его фотография);
- ухода за больными, лицами старше 65 лет, а также инвалидами. Разрешение необходимо получить в органы соцзащиты (предъявлять распечатанное разрешение или его фотографию);
- участия в уголовном или административном судопроизводстве (необходимы повестка или вызов);
- выноса мусора до ближайшего контейнера;
- выгула собак не далее 100 метров от дома.
При выходе из дома необходимо быть в маске и перчатках. Нельзя приближаться к другим людям ближе, чем на полтора метра. За нарушение данных требований предусмотрена административная ответственность. Штраф для граждан — от 15 тысяч рублей.
В Пермском крае с 15 марта из-за распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. Со 2 апреля в регионе введен тотальный карантин — людям запрещено выходить из дома без крайней необходимости. В регионе подтвержден 21 факт заражения коронавирусом, два человека в результате болезни скончались, трое — выздоровели.
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