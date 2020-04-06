Предприятия Ямала, пострадавшие от коронавируса, смогут подать заявку на единовременную денежную выплату уже на этой неделе. По информации пресс-службы правительства ЯНАО, власти намерены компенсировать до 200 тысяч рублей социально-ориентированным предприятиям.
«Компенсация предоставляется в виде разового платежа на безвозмездной и безвозвратной основе, в сумме до 200 000 рублей», — сообщили в пресс-службе окружного правительства. Выплаты для предприятий на компенсацию арендной платы, коммунальных платежей, приобретения транспорта и оборудования, оплату франшиз и роялти начнутся уже 8 апреля.
Эта финансовая помощь вошла в первый пакет региональных мер поддержки для предпринимателей Ямала, которые наиболее остро ощутили последствия пандемии. Воспользоваться данной мерой поддержки могут индивидуальные предприниматели и юридические лица, ведущие социально-ориентированную деятельность в сфере образования, здравоохранения, культуры и досуга.
Это лишь одна из мер поддержки, которую окажут ямальские власти предприятиям округа. Ранее URA.RU рассказывало, что в регионе уменьшат ставки по упрощенной системе налогообложения в пять раз (с 5% до 1%), а единый налог на вмененный доход — в два раза (с 15% до 7,5%). Также предусмотрены отсрочки арендной платы, выплат по микрокредитам и беспроцентные годовые займы.
Федеральные власти также заявили о господдержке бизнеса. Предприятиям будут предоставлены отсрочка всех выплат по налогам (кроме НДС), отсрочка по кредитам, госгарантии и субсидирование, мораторий на заявления о банкротстве, взыскание долгов и штрафов, отсрочка арендных платежей, мораторий на проведение контрольных закупок и проверок.