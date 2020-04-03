В Челябинской области ввели налоговые каникулы

Налоговые каникулы ввел губернатор Алексей Текслер в Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Губернатор Алексей Текслер ввел отсрочку в уплате налогов для малого и среднего бизнеса. Соответствующее постановление опубликовано 3 апреля на официальном интернет-портале правовой информации, сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона.

«Федеральный закон от 01.04.2020 N 102-ФЗ делегировал региональным властям право в 2020 году продлевать сроки уплаты налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами. Челябинская область в оперативном режиме воспользовалась этим правом», — подчеркнули в пресс-службе.

Согласно постановлению, на полгода переносится срок упаты налога для предпринимателей, использующих упрощенную систему налогообложения (УСН) и единого сельскохозяйственного налога (ЕСН). Для тех, кто применяет единый налог на вмененный доход (ЕНВД), плата за первый квартал переносится на шесть месяцев, за второй квартал — на четыре месяца. Те, кто работает по патенту, заплатить за него можно до конца года.

Текслер также ранее подписал постановление, которое предусматривает право малому и среднему бизнесу отсрочить арендную плату за пользование областным имуществом, перенеся ее на следующий год. В Заксобрание области внесены инициативы губернатора о снижении размера налогов.

Пандемия коронавируса спровоцировала экономический кризис. Цена на нефть рухнула. Чтобы остановить распространение коронавируса, в России весь апрель объявили нерабочим, при этом ввели режим всеобщей самоизоляции, а многим компаниям предписали прекратить работу.

По данным на утро 3 апреля в Челябинской области зафиксировано 23 случая заражения коронавирусом. Еще пять человек ждут подтверждения результатов первичных тестов в новосибирской лаборатории «Вектор».