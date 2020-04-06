05 апреля 2020
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В Курганской области нашли замену начальнику отдела полиции, у которого прошли обыски. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг. Курган, аэропорт, полиция, аэроквокзал
Сотрудникам Щучанского отдела полиции представили нового руководителяФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Новым начальником Щучанского межмуниципального отдела МВД России в Курганской области назначен подполковник полиции Рамзис Амиров, сообщает пресс-служба регионального УМВД. У предыдущего начальника отдела Ильгиза Якупова в январе прошли обыски.

«Приказом начальника УМВД России по Курганской области на должность начальника межмуниципального отдела МВД России „Щучанский“ назначен подполковник полиции Рамзис Табрисович Амиров», — говорится в сообщении. Личному составу, администрации Щучанского района и руководителям силовых ведомств его представил замначальника регионального УМВД Александр Воронежский. После этого Амирову вручили ключи от нового служебного автомобиля.

Амиров родился в 1978 году в Сафакулевском районе. В органах внутренних дел служит с 1998 года, службу начал с должности кинолога патрульно-постовой службы в Кургане. Последняя его должность перед назначением — замначальника отдела МВД в Катайском районе Курганской области.

Об обысках у предыдущего начальника межмуниципального отдела МВД России «Щучанский» Ильгиза Якупова стало известно в январе. В пресс-службе регионального УМВД пояснили URA.RU, что Якупов ушел на пенсию. В региональном следственном управлении СК России не стали комментировать итоги обысков у бывшего силовика и предложили направить письменный запрос.

Щучанский отдел полиции возглавил Рамзис Амиров (в центре)
Фото: пресс-служба УМВД России по Курганской области

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