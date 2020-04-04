Российские ученые раскрыли, когда начнут тестировать на людях вакцину от коронавируса

Сейчас в разработке находятся 26 разных вариантов вакцины от коронавируса Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Вакцину от коронавируса начнут тестировать на людях к июню. Об этом сообщил директор научного центра «Вектор» Ринат Максютов.

«В июне начнутся испытания на людях», — приводит его слова ТАСС. Отмечается, что к концу апреля должны закончиться испытания прототипа вакцины на животных. Максютов рассказал, что лекарство было уже протестировано на мышах и хорьках. Теперь вакцину введут обезъянам, передает агентство Nation News.

Директор «Вектора» также рассказал, что сейчас в разработке находятся 26 разных вариантов вакцины от коронавируса. Они создаются на основе данных шести технологических платформ и будут исследованы в ходе лабораторных испытаний. Лучшие варианты из них отдадут на доклинические исследования. После, если Минздрав РФ разрешит, начнутся клинические испытания на людях.

Ранее Максютов сообщил, что российским ученым доставили штамм коронавируса нового типа из Австралии и Таиланда. А китайские ученые выяснили, что инфекцией могут болеть кошки.