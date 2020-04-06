В Челябинской области назвали выплаты и льготы пострадавшим из-за коронавируса

Челябинский губернатор Алексей Текслер утвердил порядок выплаты компенсаций жителям региона, пострадавшим из-за экономических последствий коронавирусной инфекции. Деньги и другие виды поддержки получат безработные, одинокие матери, многодетные семьи, инвалиды и южноуральцы старше 65 лет.
Выплаты предоставят безработным, проработавшим в 2020 году не менее 60 дней и вставшим на учет в центрах занятости до 30 апреля. Региональные доплаты позволят довести получаемые пособия по безработице до 15 тыс. рублей и будут начисляться автоматически. Исключением станут уволенные за нарушение трудовой дисциплины.
Многодетные семьи и одинокие матери получат выплаты по пять тысяч рублей, также прорабатывается возможность раздачи им продуктовых наборов. Получателей этого вида поддержки в области насчитывается около 50 тысяч. «Все пособия по линии социальных отношений будут начислены без дополнительных заявлений», — сообщила на пресс-конференции 6 апреля первый вице-губернатор Ирина Гехт.
Также, по ее словам, 40 тысяч инвалидов в Челябинской области получат продуктовые наборы в рамках сотрудничества с фондом «Русь».
На сегодня в регионе организована бесплатная доставка находящимся в самоизоляции людям старше 65 лет и создан фонд помощи пострадавшим. На соответствующий счет будет перечислен однодневный заработок всех министерств областного правительства — порядка 200 тыс. рублей от каждого.
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