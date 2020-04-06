Банки попросили разрешить клиентам посещать отделения во время самоизоляции

Снятие денег в банкомате просят признать уважительной причиной для выхода из дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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Ассоциация банков России (АБР) просит признать посещение региональных отделений банков и банкоматов уважительной причиной для выхода россиян на улицу во время режима общей самоизоляции. Соответствующее обращение организация направила главе Банка России Эльвире Набиуллиной и премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

По данным представителей организации, во многих регионах посещение банков не является обоснованной причиной для выхода из дома. «Когда региональные власти вводили режимы повышенной готовности, эта потребность россиян отражена не была», — пишет «Ведомости» со ссылкой на АБР.

В организации хотят признать неотложными следующие операции:

внесение наличных на банковский счет для оплаты покупок онлайн, в том числе покупки продуктов и лекарств;

открытие банковских счетов;

снятие наличных для покупки товаров первой необходимости в аптеках, магазинах;

получение банковских карт.

Представители АБР напомнили, что президент России Владимир Путин в своем телеобращении заявил, что банки будут работать во время нерабочих дней в стране. Он также отметил, что граждане могут посещать кредитные организации для выполнения неотложных банковских операций.

Ранее жители Миасса (Челябинская область) пожаловались, что пожилым людям приходится добираться через весь город до единственного работающего отделения «Сбербанка», чтобы снять пенсию. Все остальные отделения банка были закрыты из-за карантина.