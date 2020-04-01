Из-за карантина жители челябинского города не могут получить пенсию

Режим карантина по коронавирусу создал проблемы для пенсионеров, получающих пенсию в банках Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Жители Миасса, четвертого по величине города Челябинской области, пожаловались URA.RU на работу Сбербанка. Как написали читатели URA.RU, в Миассе закрыты все банковские офисы, кроме одного, в центре города. Жителям Машгородка, среди которых много пожилых людей, приходится добираться через весь город, чтобы снять наличные с пенсионного счета. Это может оцениваться как нарушение режима всеобщей изоляции, введенного из-за коронавируса.

«Нужно проехать 20 км на маршрутке или троллейбуседо центрального офиса. В Машгородке — около 40 тысяч жителей, и среди них очень много пенсионеров, которым далеко за 60 [лет], — пишет URA.RU читатель. — Как нам быть?»

«В период выходной недели Сбербанк рекомендует своим клиентам пользоваться удаленными сервисами банка, с помощью которых можно решить все вопросы. Сбербанк остается надежным банком и партнером, и все наши сервисы, как всегда, бесперебойно работают для клиентов. В мобильном приложении „Сбербанк Онлайн“, а также на нашем сайте собрана вся полезная информация», — прокомментировали URA.RU ситуацию в Миассе в пресс-службе Челябинского отделения ПАО «Сбербанк».

Режим всеобщей изоляции был введен губернатором Челябинской области Алексеем Текслером 31 марта. Жители региона, если не работают на предприятиях, деятельность которых не приостановлена, не должны покидать свои дома. Исключение может быть сделано для походов в близлежащие дома и аптеки или, если понадобится, обратиться за помощью медиков и полиции. Тем, кто старше 65 лет, рекомендовано оставаться дома. Продукты им обещают доставлять волонтеры и работники социальных служб.