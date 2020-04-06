Пермякам разрешили ездить на дачи в период карантина

Жителям Пермского края разрешат ездить на дачи с 8 апреля, сообщает региональный оперативный штаб. Уточняется, что на дачные участки можно будет выезжать с целью смены места самоизоляции.
«Разрешить гражданам выезд из города на свои дачные участки, как смену места самоизоляции с 00:00 часов среды, 8 апреля», — сообщает официальный telegram-канал регионального оперативного штаба «Стоп коронавирус. Пермь». Уточняется, что пока выезжать разрешат только на своем личном автотранспорте.
Также с 6 апреля пермякам разрешили выходить из дома для ухода за пожилыми родственниками и инвалидами. Соответствующий указ подписал врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин 4 апреля.
В регионе подтвержден 21 факт заражения коронавирусом. Два человека в результате болезни скончались, трое — выздоровели. Со 2 апреля в Пермском крае действует тотальный карантин. За нарушение режима самоизоляции граждан могут оштрафовать на сумму от 15 тысяч рублей.
Самые свежие новости в специальном вайбер-канале «