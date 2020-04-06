Правительство определилось с помощью бизнесу, пострадавшему от коронавируса

Сфера общепита попала в список наиболее пострадавших от коронавируса Фото: Анна Майорова © URA.RU

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Правительство России утвердило список мер поддержки для организаций, наиболее пострадавших в связи с коронавирусом. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

«Предоставить организациям и индивидуальным предпринимателям, <…> перечень которых утверждается Правительством РФ, следующие меры поддержки», — говорится в приказе. Помощь получат только те компании, которые работают в сферах, наиболее пострадавших от ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса.

В постановлении продлеваются сроки подачи налоговых деклараций, а также сроки направления требований об уплате налогов и сборов. Начало налоговых проверок перенесено на 1 июня. Также правительство упростило порядок предоставления отсрочек и рассрочек по уплате налогов, страховых взносов. Для малого и среднего бизнеса срок уплаты сборов и налогов может быть продлен до шести месяцев.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил список отраслей экономики, которые больше всего пострадали от коронавируса и мер по борьбе с распространением инфекции. В список вошли, в частности, авиаперевозки, гостиничный бизнес, общепит и другие, напоминает «Национальная служба новостей».