Во время рейдов выявили 33 нарушителей карантина Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Патрулирующие улицы Тюмени в рамках противодействия распространению коронавируса наряды выявили 33 человек, которые должны были находиться дома, но нарушили карантин и вышли на прогулку. Об этом на брифинге сообщила замгубернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.

«Было проведено порядка 3 тысяч рейдов, предупреждены более 30 индивидуальных предпринимателей и владельцев торговых точек. Также выявили, что 33 человека не находились в момент проверки там, где одни должны были находиться — на карантине», — отметила она. На данный момент в Тюменской области такой домашний карантин должны соблюдать чуть более 3,5 тысячи человек — все они сейчас ожидают результаты взятых у них анализов на коронавирус. Всего в регионе взято 12 тыс. тестов на данную инфекцию. Кроме того, в областной больнице подтверждения своего диагноза по коронавирусу ожидают 25 человек, еще трое контактировавших с заболевшими находятся в обсервации.

Как сообщает региональный оперативный штаб по противодействию коронавирусу, с 3 апреля и на неопределенный срок всем жителям региона предписано находиться дома. Исключениями являются:

— выход в ближайший магазин или аптеку;

— следование к месту работы и обратно (если предприятию разрешено работать в карантин);

— доставка продуктов и медикаментов пожилым людям, которые не могу выйти из дома самостоятельно;

— выгул домашних животных на расстоянии 100 метров от дома;

— вынос мусора.

С 28 марта и как минимум до 12 апреля в Тюменской области не работают:

— фитнес-центры, спортклубы, сауны и бани;

— рестораны и кафе (могут работать на вынос). За исключением столовых на предприятиях. Службам доставки также разрешено работать;

— предприятия сферы бытового обслуживания: парикмахерские, мастерские, салоны красоты и т. д.;

— дома и базы отдыха, санатории;

— предприятия розничной торговли (за исключением продажи продуктов питания, медикаментов и товаров первой необходимости);

Работу во время карантина в Тюменской области продолжают:

— медицинские организации. Стоматологи будут принимать пациентов по экстренным показаниям;

— продуктовые магазины и другие организации, отвечающие за обеспечение населения продуктами питания и товаров первой необходимости;

— все экстренные службы и организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящие под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения;

— организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы;

— аэропорты, железнодорожные и автовокзалы, автотранспортные предприятия: все непрерывно действующие организации;

— органы власти;

— СМИ.

Кроме того, с 6 апреля разрешена деятельность:

— зоомагазинов;

— предприятий, торгующих товарами не первой необходимости, осуществляющих доставку товара. Например, строительным магазинам.

По словам замгубернатора Тюменской области Андрея Пантелеева, решение о расширении списка организаций, имеющих право работать в карантин, будет приниматься исходя их эпидемиологической ситуации в регионе.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области зарегистрировано 11 случаев заболевания коронавирусом, четверо выздоровели.