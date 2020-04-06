Росстат сообщил о подорожании сахара и гречки

Гречневая крупа подорожала в среднем на 6,2% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Стоимость сахара и гречки в марте в России выросла на 13,5% и 6,2% соответственно. Об этом сообщается в материалах Росстата.

По данным ведомства, цена на сахар в марте выросла практически во всех субъектах РФ. Сильнее всего — в Чувашской республике и Алтайском крае — на 27,5% и 26,2% соответственно. При этом в Магаданской области сахар подешевел на 1,8%, а в Якутии на 1,1%. «Существенно подорожала крупа гречневая — на 6,2%», — пишет ТАСС со ссылкой на материалы Росстата. Сильнее всего крупа подорожала в Республике Башкортостан и Алтайском крае — на 13,8% и 13,7% соответственно. При этом в Магаданской области гречка подешевела на 2,6%.

Кроме того, на 1,8%-2,4% отметился рост цен на курицу, муку и макароны. На 1,1%-1,6% выросли цены на говядину, свинину, рыбу, консервы, соль, горох, фасоль и овсяные хлопья. Цены на помидоры в марте выросли на 14,9%, на морковь — на 9,4%, на чеснок — на 8,9%, на лимоны — на 7,8%. При этом огурцы и апельсины подешевели на 16,4% и 2,5% соответственно, а национальные сыры, брынза, пшено и какао подешевели на 0,1-0,3%.

Увеличение цен было зафиксировано среди товаров, вошедших в перечень товаров первой необходимости, утвержденный правительством 27 марта. Хозяйственное мыло подросло в цене на 1,2%, туалетная бумага на 1,1%, зубная паста — на 0,9%, подгузники, пеленки для новорожденных и корма для животных — на 0,3%.

Ранее сообщалось, что россияне стали массово скупать продукты, которые якобы помогают защититься от коронавируса, из-за чего цены на эти продукты стали расти. Так, большой популярностью среди граждан России стали пользоваться чеснок и имбирь, передает агентство Nation News. Кроме того, сообщалось, что из-за падения курса рубля цены на молочные продукты в России могут вырасти на 7-12%, передает телеканал 360.