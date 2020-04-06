Ограничения введены до 30 апреля, но могут быть продлены
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
В ХМАО из-за опасений распространения коронавирусной инфекции введены ограничения, которых накануне стало больше. Одновременно с этим появились и некоторые послабления: например, можно купить мобильный телефон или воспользоваться услугами шиномонтажа. URA.RU собрало информацию обо всех ограничениях. Информация актуальна на 6 апреля.
ЗАПРЕЩЕНО
- выходить из дома по любым поводам с признаками ОРВИ;
- гулять в парках, скверах, лесах, расположенных на территории муниципальных образований;
- ходить в церкви, мечети, синагоги (исключение сделано только для священнослужителей);
- выходить из дома, если недавно вернулся из страны, в которой был риск заражения коронавирусной инфекцией;
- сажать в такси больше одного пассажира;
- подходить к кому-либо на расстояние ближе 1,5 метров;
- делать ремонт квартиры с 16 до 19 часов;
- делать капитальный ремонт (касается «Фонда капитального ремонта ХМАО»);
- проводить любые массовые мероприятия;
- проводить не экстренные операции в стоматологических клиниках;
- выезжать в составе туристических групп;
- работать без масок (касается сотрудников, кому разрешено посещать работу. Например — продавцов);
РАЗРЕШЕНО
- ходить в магазины за товарами первой необходимости и в аптеку за продуктами;
- гулять с собакой, но не дальше 100 метров от дома;
- по предварительной записи ездить на шиномонтаж;
- ездить на помощь к близким родственникам старше 65 лет;
- выходить из дома, если есть угроза жизни и здоровью;
- выносить мусор до ближайшего мусорного контейнера;
- ездить на работу;
- посещать салоны сотовой связи;
- временно не оплачивать коммунальные услуги, но потом это все равно придется сделать;
ЗАКРЫТЫ
- фитнес-центры, спортклубы, сауны и бани, ночные клубы, кальянные, детские игровые комнаты;
- рестораны, кафе, парикмахерские, салоны красоты;
- дома и базы отдыха, санатории;
РАБОТАЮТ
- больницы, поликлиники;
- магазины с товарами первой необходимости, аптеки;
- пожарные, полиция, спасатели;
- курьеры;
- аэропорты, железнодорожные вокзалы, предприятия, чью деятельность невозможно остановить, транспортные компании;
- органы власти;
- СМИ;
Сейчас в Югре официально зарегистрированы 19 случаев заражения коронавирусной инфекцией, трое выздоровели.
За новостями о коронавирусе в ХМАО можно следить через «