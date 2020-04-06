05 апреля 2020
04 апреля 2020

Что разрешено, а что запрещено в ХМАО во время карантина. СПИСОК

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город во время карантина. Курган, горсад, эпидемия, дезинфекция, детская площадка, карантин, санитарная обработка, covid19
Ограничения введены до 30 апреля, но могут быть продленыФото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В ХМАО из-за опасений распространения коронавирусной инфекции введены ограничения, которых накануне стало больше. Одновременно с этим появились и некоторые послабления: например, можно купить мобильный телефон или воспользоваться услугами шиномонтажа. URA.RU собрало информацию обо всех ограничениях. Информация актуальна на 6 апреля.

ЗАПРЕЩЕНО

  • выходить из дома по любым поводам с признаками ОРВИ;
  • гулять в парках, скверах, лесах, расположенных на территории муниципальных образований;
  • ходить в церкви, мечети, синагоги (исключение сделано только для священнослужителей);
  • выходить из дома, если недавно вернулся из страны, в которой был риск заражения коронавирусной инфекцией;
  • сажать в такси больше одного пассажира;
  • подходить к кому-либо на расстояние ближе 1,5 метров;
  • делать ремонт квартиры с 16 до 19 часов;
  • делать капитальный ремонт (касается «Фонда капитального ремонта ХМАО»);
  • проводить любые массовые мероприятия;
  • проводить не экстренные операции в стоматологических клиниках;
  • выезжать в составе туристических групп;
  • работать без масок (касается сотрудников, кому разрешено посещать работу. Например — продавцов);

РАЗРЕШЕНО

  • ходить в магазины за товарами первой необходимости и в аптеку за продуктами;
  • гулять с собакой, но не дальше 100 метров от дома;
  • по предварительной записи ездить на шиномонтаж;
  • ездить на помощь к близким родственникам старше 65 лет;
  • выходить из дома, если есть угроза жизни и здоровью;
  • выносить мусор до ближайшего мусорного контейнера;
  • ездить на работу;
  • посещать салоны сотовой связи;
  • временно не оплачивать коммунальные услуги, но потом это все равно придется сделать;

ЗАКРЫТЫ

  • фитнес-центры, спортклубы, сауны и бани, ночные клубы, кальянные, детские игровые комнаты;
  • рестораны, кафе, парикмахерские, салоны красоты;
  • дома и базы отдыха, санатории;

РАБОТАЮТ

  • больницы, поликлиники;
  • магазины с товарами первой необходимости, аптеки;
  • пожарные, полиция, спасатели;
  • курьеры;
  • аэропорты, железнодорожные вокзалы, предприятия, чью деятельность невозможно остановить, транспортные компании;
  • органы власти;
  • СМИ;

Сейчас в Югре официально зарегистрированы 19 случаев заражения коронавирусной инфекцией, трое выздоровели.

За новостями о коронавирусе в ХМАО можно следить через «Коронавирус.Югра» в Viber и «Коронавирус.Югра» в Telegram.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...