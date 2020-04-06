Из-за распространения коронавируса власти Ямало-Ненецкого автономного округа запретили работать всему бизнесу за исключением шести сфер. Соответствующий пункт появился в обновленном указе губернатора Дмитрия Артюхова о карантине в ЯНАО.
До 30 апреля разрешено работать только:
- продуктовым магазинам;
- заправкам;
- аптекам;
- похоронным бюро;
- салонам связи;
- производствам медицинских халатов и масок.
Закрытыми оказались все места досуга и общепита. Исключение составили только буфеты, кафе и закусочные, которые кормят работников гостиниц, аэропортов и железнодорожных вокзалов.
Также до 30 апреля в регионе действует режим самоизоляции. Все это время жителям округа необходимо:
- вне квартир соблюдать дистанцию до других людей не менее 1,5 метров, в том числе в общественных местах и транспорте. Единственное исключение — поездки в легковых такси;
- отказаться от поездок за рубеж и выезда за пределы ЯНАО;
- возвращаясь в Россию из-за рубежа, соблюдать режим самоизоляции на дому в течении 14 дней.
- по возможности оставаться дома. Покидать квартиры ямальцы могут только для перемещения на работу, за экстренной медицинской помощью, за продуктами и лекарствами, для выгула питомцев и выноса мусора не далее 100 метров от дома и в случае опасности для жизни и здоровья;
Режим самоизоляции не касается только работников непрерывно действующих предприятий, производств продуктов и товаров первой необходимости, медиков, волонтеров, а также государственных и муниципальных служащих.
В настоящий момент на всей территории ЯНАО прекращены:
- регистрация браков органами ЗАГС до 1 июня;
- очные занятия в школах и средних учебных заведениях;
- очные занятия в учреждениях дополнительного образования, воскресных школах, секциях, кружках, клубах и студиях;
- выезды организованных детских групп, направляемых на отдых и оздоровление за пределы ЯНАО;
- гастроли и выступления театров, творческих коллективов, звезд эстрады из других регионов.
Согласно последним данным, в ЯНАО подтверждено 12 случаев заражения коронавирусом. 46 человек госпитализированы после контактов с больными. На карантине находятся 2 172 человека.
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