05 апреля 2020
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В ЯНАО ужесточили меры безопасности из-за коронавируса. СПИСОК ограничений

© Служба новостей «URA.RU»
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Прибытие задержанного рейса Сиань - Екатеринбург в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, аэропорт, китайцы, медицинские маски, пассажиры, коронавирус, защитные маски
Жителям ЯНАО рекомендовали отказаться от поездок за пределы регионаФото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Из-за распространения коронавируса власти Ямало-Ненецкого автономного округа запретили работать всему бизнесу за исключением шести сфер. Соответствующий пункт появился в обновленном указе губернатора Дмитрия Артюхова о карантине в ЯНАО.

До 30 апреля разрешено работать только:

  • продуктовым магазинам;
  • заправкам;
  • аптекам;
  • похоронным бюро;
  • салонам связи;
  • производствам медицинских халатов и масок.

Закрытыми оказались все места досуга и общепита. Исключение составили только буфеты, кафе и закусочные, которые кормят работников гостиниц, аэропортов и железнодорожных вокзалов.

Также до 30 апреля в регионе действует режим самоизоляции. Все это время жителям округа необходимо:

  • вне квартир соблюдать дистанцию до других людей не менее 1,5 метров, в том числе в общественных местах и транспорте. Единственное исключение — поездки в легковых такси;
  • отказаться от поездок за рубеж и выезда за пределы ЯНАО;
  • возвращаясь в Россию из-за рубежа, соблюдать режим самоизоляции на дому в течении 14 дней.
  • по возможности оставаться дома. Покидать квартиры ямальцы могут только для перемещения на работу, за экстренной медицинской помощью, за продуктами и лекарствами, для выгула питомцев и выноса мусора не далее 100 метров от дома и в случае опасности для жизни и здоровья;

Режим самоизоляции не касается только работников непрерывно действующих предприятий, производств продуктов и товаров первой необходимости, медиков, волонтеров, а также государственных и муниципальных служащих.

В настоящий момент на всей территории ЯНАО прекращены:

  • регистрация браков органами ЗАГС до 1 июня;
  • очные занятия в школах и средних учебных заведениях;
  • очные занятия в учреждениях дополнительного образования, воскресных школах, секциях, кружках, клубах и студиях;
  • выезды организованных детских групп, направляемых на отдых и оздоровление за пределы ЯНАО;
  • гастроли и выступления театров, творческих коллективов, звезд эстрады из других регионов.

Согласно последним данным, в ЯНАО подтверждено 12 случаев заражения коронавирусом. 46 человек госпитализированы после контактов с больными. На карантине находятся 2 172 человека.

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© Служба новостей «URA.RU»
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