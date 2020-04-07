Екатеринбургский фонд развития парикмахерского искусства «Высшая лига» (неформально — городская ассоциация барбершопов и городских салонов красоты) направил в адрес свердловского губернатора Евгения Куйвашева письмо с просьбой разрешить работу парикмахерских на время всеобщего карантина. Как рассказал URA.RU владелец одного из городских барбершопов, если этого не произойдет, к концу месяца его салон и многие другие будут вынуждены уйти с рынка.
«Можно обеспечить работу, соблюдая все нормы и требования Роспотребнадзора. <…> В обороте за две недели мы потеряли около 300 тысяч рублей, из них 100 тысяч — это чистая прибыль. Мы и так уже должны закрыться, но еще держимся. Думаю, еще неделя [простоя] — и мы закроемся. Аналогичная ситуация и у моих коллег. Сейчас многие оказывают услуги на дому, создавая антисанитарию», — сказал предприниматель, попросивший об анонимности. По словам бизнесмена, из-за простоя в работе его сотрудники не получают заработную плату.
«На текущий момент вся индустрия красоты Екатеринбурга и Свердловской области находится в очень сложном положении. Сложившиеся экономические реалии заставляют нас ожидать срывы обязательств по выплате зарплат, налогов, арендных и других обязательных платежей, начиная с апреля», — говорится в письме на имя главы региона. Авторы письма предложили ряд мер по защите клиентов салонов от инфекции.
Лидер «Высшей лиги» Наталья Сапогова в разговоре с URA.RU также заявила об угрозе карантина для индустрии и отметила, что предприниматели в целом нашли поддержку у вице-мэра Екатеринбурга по торговле Владимира Боликова.
На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин продлил режим нерабочих дней до 30 апреля. Позже Куйвашев подписал указ, в котором расширил список предприятий, которые могут работать во время режима самоизоляции. В частности, в него вошли шиномонтажные мастерские, салоны оптики, а также магазины сантехники. На своей странице в Instagram глава региона попросил свердловчан пока не оказывать косметические и парикмахерские услуги на дому.
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