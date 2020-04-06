В профсоюзе полиции ждут увольнений силовиков из-за коронавируса

Полицейские защищают себя при помощи масок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В рядах МВД может усилиться нехватка сотрудников из-за условий труда полицейских во время эпидемии коронавируса. Об этом URA.RU рассказали в независимом профсоюзе московской полиции.

Сотрудники полиции недовольны тем, что им приходится работать без защитных масок и перчаток или же покупать их на свои деньги, рассказал агентству юрист профсоюза Игорь Гришаков. По его словам, боязнь заразиться самим и заразить своих близких может стать причиной увольнений: «Думаю, что некомплект в полиции составит еще больше в связи с тем, что кто-то уволится из-за несоблюдения режима [безопасности]».

Гришаков напомнил, что полицейских привлекают для поимки больных коронавирусом, которые сбегают из больниц. «При этом доктора одеты, как космонавты, в скафандры, а сотрудникам полиции — хорошо, если дадут маску», — отметил юрист. По мнению Гришакова, альтернативой увольнению является только неисполнение приказа начальства.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве в ответ на вопрос, закупают ли сотрудники полиции средства защиты на свои деньги, ответили, что у них такой информации нет.

Ранее министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев заявил, что нехватка аттестованных сотрудников остается одной из самых острых проблем в полиции. По слова главы МВД, за последние пять лет нехватка кадров выросла почти в два раза.