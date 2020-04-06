После их помещения в больницу медики скорой помощи обработали себя и друг друга дезсредствами Фото: сайт polevskoy.ru

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В больницу города Полевской (Свердловская область) доставлены два пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил местный сайт polevskoy.ru. По данным издания, тесты на коронавирус у обоих пациентов — положительные.

«Сегодня в инфекционное отделение в срочном порядке были доставлены мужчина и женщина, проживающие в Полевском городском округе, — сообщает СМИ. — Это разные люди с разными семьями и контактами. Оба в конце марта (24 и 30) с симптомами ОРВИ обращались за медицинской помощью, у обоих был взят тест на коронавирус. Сегодня пришли положительные результаты анализов. В срочном порядке больные были госпитализированы».

Новость сопровождается роликом, снятом, по всей видимости, пациентами больницы из палаты. В кадре видна машина скорой помощи, возле которой медики, облаченные в защитные костюмы, обрабатывают себя и друг друга дезсредствами. В соцсетях распространяется еще ролик, на котором один из медиков провожает в приемный покой пациента из скорой. «А мы лежим с коленкой!», — слышен голос автора видео.

«Пациенты не были под наблюдением как контактные и не выезжали из города. Будут проверяться все, с кем они могли контактировать (родственники и знакомые), — сообщает сайт polevskoy.ru. — Проводятся повторные анализы на коронавирус. Просьба к жителям Полевского не паниковать, соблюдать все меры предосторожности, носить маску и перчатки и стараться как можно реже выходить из дома и контактировать с людьми».

URA.RU обратилось в оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции с просьбой прокомментировать информацию. «Пациенты госпитализированы с подозрением на COVID-19, однако говорить о подтверждённом диагнозе преждевременно», — сообщили URA.RU в оперштабе.