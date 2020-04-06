Политические противостояние в Екатеринбурге продолжается даже в карантин Фото: Анна Майорова © URA.RU

Введенные в Свердловской области карантинные запреты и экономический кризис не помешали оппонентам главы Екатеринбурга Александра Высокинского в очередной раз начать переговоры об его отставке.

Как сообщили URA.RU несколько независимых источников, инициаторами переговоров выступил один из контролирующих думу Екатеринбурга авторитетных бизнесменов. Представители его команды провели предварительные консультации по вопросу о потенциальных сменщиках Высокинского.

«Есть установка, что это должен быть относительно молодой человек — не старше 45-50 лет. В приоритете — бизнесмены, которые добились всего самостоятельно, своим трудом, не пользуясь коррупционными или родственными связями во власти. Только такие смогут создать эффективную команду, поднять город на новый уровень», — сообщил один из информированных участников проекта.

По неофициальным данным, в списке потенциальных кандидатов гендиректор управляющей компании «УЗТМ-КАРТЭКС» Ян Центер, создатель группы компаний BROZEX Вячеслав Брозовский, гендиректор Уральского оптико-механического завода Анатолий Слудных, заместитель губернатора Сергей Швиндт и несколько других бизнесменов и чиновников.

Инициаторы отставки мэра планируют поставить вопрос о смене мэра Екатеринбурга в июне — после отмены карантина по коронавирусу. Но они признаются, что пока не могут ничего гарантировать потенциальным кандидатам. Даже если в июне депутаты думы Екатеринбурга поставят Александру Высокинскому неудовлетворительную оценку за работу мэрии в 2019 году, это не будет поводом для его смещения. Для отставки необходимы два «неуда» в течении двух лет подряд.

«Я знаю, что сейчас ищется любая другая правовая возможность для смены мэра. В том числе, Высокинскому могут предложить повышение. Например, избрание в Госдуму или назначение в Совет Федерации. Понимания, что предлагать кандидатам и согласится ли уходить Высокинский нет», — признается собеседник агентства.

Впервые информация об наличии у Яна Центера амбиций на пост главы Екатеринбурга появилась в августе 2019 года. В окружении промышленника воздержались от комментариев по поводу возобновления переговоров по данному вопросу.

Вячеслав Брозовский заявил URA.RU, что предложение побороться за пост главы Екатеринбурга ему не поступало и он сам над данным вопросом не задумывался. Сергей Швинт воздержался от комментариев назвав разговоры о его потенциальном участии в выборах «сплетнями». Дозвониться до представителей Анатолия Слудных и до мэра Александра Высокинского не удалось.