05 апреля 2020

Пермской компанией, увольняющей сотрудников во время карантина, занялась прокуратура

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Заседание законодательного собрания. Знакомство с новым прокурором Андреем Юмшановым. Пермь, юмшанов андрей
Андрей Юмшанов дал указание проверить компанию, увольняющую сотрудников во время карантинаФото: Анастасия Яковлева © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Прокуратура Пермского края начала проверку информации о массовом увольнении работников ООО «Люксоптика». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Сотрудников компании заставляют увольняться по собственному желанию во время нерабочих недель из-за карантина по коронавирусу.

«При выявлении нарушений будет незамедлительно принят весь комплекс мер прокурорского реагирования, направленных на восстановление прав граждан», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Ход проверки находится на личном контроле у прокурора края Андрея Юмшанова.

Сотрудница компании рассказала URA.RU, что людей вынуждают увольняться якобы в связи с ликвидацией предприятия. Тем, кто отказывается это делать, обещают выплатить только часть зарплаты. У фирмы есть представительства в Пермском крае и Свердловской области. Заместитель гендиректора ООО «Люксоптика» Елена Василевская заявила URA.RU, что люди решили сами уволиться и никого руководство к этому не принуждало.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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