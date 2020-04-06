Пермская компания из-за коронавируса массово увольняет людей в двух регионах

Источник: ZEN оптика уволила около трети своих сотрудников Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Компания ZEN оптика, которая работает в Пермском крае и Свердловской области, массово увольняет людей из-за коронавируса. Об этом URA.RU рассказала сотрудница оптики, пояснив, что их вынуждают увольняться якобы в связи с ликвидацией предприятия.

«До запрета (со 2 апреля в Пермском крае запрещено выходить из дома — прим. редакции) приглашали в офис, предлагали уволиться по собственному желанию или по соглашению сторон. Либо предлагали уйти в неоплачиваемый отпуск», — рассказала URA.RU одна из сотрудниц на условиях анонимности. В противном случае, говорит она, обещают выплачивать только часть зарплаты или не выдают необходимые для банков документы, например, копию трудовой книжки.

Женщина пояснила, что согласилась уволиться, поскольку решила, что только так можно оперативно получить деньги. Говорит, что так же поступили еще 50-60 сотрудников компании, в которой, по ее словам, работает около 200 человек. «Где-то 50 в Перми, еще человек 10 в Екатеринбурге», — уточняет женщина.

Заместитель генерального директора ООО «Люксоптика» Елена Василевская сообщила URA.RU, что люди решили сами уволиться и никого руководство к этому не принуждало. При этом Василевская отказалась уточнять, сколько сотрудников уже уволилось. Также она отрицает какой-либо шантаж сотрудников со стороны руководства.

Бывшие сотрудники написали обращение в прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации, рассказал URA.RU один из авторов письма. В пресс-службе надзорного органа Пермского края обещали URA.RU уточнить информацию и предоставить комментарий позднее.