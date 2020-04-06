Самолет с россиянами прилетел в Екатеринбург из Бишкека

В Екатеринбург из Бишкека прибыли 35 россиян Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

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Самолет Бишкек — Екатеринбург с россиянами прибыл сегодня вечером в «Кольцово». Рейс выполнила авиакомпания «Уральские авиалинии».

«Авиарейс для вывоза российских граждан прибыл в понедельник вечером в Екатеринбург из Бишкека», — пишет РИА «Новости». Отмечается, что на борту лайнера было 35 человек.

Также сегодня из Екатеринбурга в Бишкек прилетели 17 граждан Киргизии. Из них два человека были отправлены в больницу МВД, три человека в инфекционную больницу, остальные 12 человек — в обсервацию.

Ранее сообщалось о том, что Россия возобновила авиарейсы для вывоза своих граждан из зарубежных стран.