06 апреля 2020

Самолет с россиянами прилетел в Екатеринбург из Бишкека

© Служба новостей «URA.RU»
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Ситуация в аэропорту Кольцово в связи с эпидемией коронавируса в Китае. Екатеринбург, аэропорт, кольцово, кинологическая служба, проверка багажа
В Екатеринбург из Бишкека прибыли 35 россиянФото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Самолет Бишкек — Екатеринбург с россиянами прибыл сегодня вечером в «Кольцово». Рейс выполнила авиакомпания «Уральские авиалинии».

«Авиарейс для вывоза российских граждан прибыл в понедельник вечером в Екатеринбург из Бишкека», — пишет РИА «Новости». Отмечается, что на борту лайнера было 35 человек.

Также сегодня из Екатеринбурга в Бишкек прилетели 17 граждан Киргизии. Из них два человека были отправлены в больницу МВД, три человека в инфекционную больницу, остальные 12 человек — в обсервацию.

Ранее сообщалось о том, что Россия возобновила авиарейсы для вывоза своих граждан из зарубежных стран.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
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