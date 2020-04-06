Россиян снова начали вывозить из-за границы

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Вечерний споттинг в Кольцово. Екатеринбург, utair, самолет, ютэир, ютейр, atr 72
Первые два рейса выполнят уже 6 апреляФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В России возобновили авиарейсы, которые возвращают россиян на родину. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

«С 6 апреля 2020 года Российская Федерация возобновила авиарейсы по возвращению своих граждан из зарубежных стран», — говорится в сообщении сайта со ссылкой на Координационный совет по противодействию распространения коронавируса.

Первые рейсы после перерыва будут совершены из Бишкека (Киргизия) в Екатеринбург и из Дакки (Бангладеш) в Нижний Новгород. Информация о последующих перелетах будет размещаться на портале госуслуг или на сайте стопкоронавирус.рф.

Ранее стало известно, что с 3 апреля Россия приостановила все рейсы, которые возвращали граждан из-за границы. Сокращение рейсов началось еще с 1 апреля. В конце марта Россия ограничила авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавируса.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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