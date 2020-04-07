06 апреля 2020

Мишустину предложили отменить ЕГЭ в этом году

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Старт регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в гимназии № 39. Екатеринбург, гимназия, обучение, егэ, учеба, тест, школа, среднее образование, образование, экзамены, уроки, гиа
Олег Смолин предполагает, что к этому вопросу в правительстве РФ вернутсяФото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Российскому премьер-министру в ходе совещания думской фракции КПРФ предложили отменить ЕГЭ в этом году. Это связано с пандемией коронавируса. Инициатива принадлежит первому заместителю председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олегу Смолину.

«Сейчас единый госэкзамен отсрочен чуть больше, чем на две недели. Но мы понимаем, что ситуация может не завершиться к началу мая, поэтому мы бы просили проработать версию, если это придется делать и дальше, рассмотреть возможность отмены ЕГЭ в этом году», — цитирует «Интерфакс» Смолина. По его словам, вопрос был поднят благодаря примеру США, которые уже отменили свои Госэкзамены. Пока глава российского правительства на предложение не отреагировал.

Ранее в Минобрнауки допустили возможность перенести ЕГЭ на 8 июня вместо 25 мая. Также было решено перенести начало работы приемных комиссий в российских вузах.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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