Пропавшего на Урале подростка нашли в Москве с педофилом

Полицейские выяснили, что между мужчиной и подростком была интимная связь Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Московская полиция задержала 32-летнего мужчину, который подозревается в педофилии. С ним был пропавший без вести 15-летний мальчик из Каменск-Уральского.

«Мальчик 2005 года рождения является уроженцем города Каменск-Уральский и был объявлен в розыск как пропавший без вести», — пишет РЕН ТВ. В ходе разбирательств, как отмечается, полицейские выяснили, что между мужчиной и подростком была интимная связь.

Против москвича возбуждено уголовное дело по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста».