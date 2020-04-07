06 апреля 2020

Пропавшего на Урале подростка нашли в Москве с педофилом

© Служба новостей «URA.RU»
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Полицейские выяснили, что между мужчиной и подростком была интимная связьФото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Московская полиция задержала 32-летнего мужчину, который подозревается в педофилии. С ним был пропавший без вести 15-летний мальчик из Каменск-Уральского.

«Мальчик 2005 года рождения является уроженцем города Каменск-Уральский и был объявлен в розыск как пропавший без вести», — пишет РЕН ТВ. В ходе разбирательств, как отмечается, полицейские выяснили, что между мужчиной и подростком была интимная связь.

Против москвича возбуждено уголовное дело по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
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