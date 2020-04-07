ЦИК решил продолжить готовиться к голосованию по изменению Конституции РФ

Центризбирком не намерен останавливать подготовку к голосованию по изменению Конституции Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Несмотря на перенос общероссийского голосования по правкам в Конституцию, информационная компания в регионах продолжается. Центризбирком поставил перед нижестоящими комиссиями задачи по изготовлению и размещению плакатов и баннеров, рассказал журналистам близкий к администрации президента источник.

«Близкий к администрации президента, региональные избиркомы на этой неделе получили новые вводные о том, где и как следует информировать россиян о предстоящем голосовании», — пишет « Коммерсант» со ссылкой на собеседника, имя которого не называется. Подтверждение таких установок изданию подтвердили в двух региональных комиссиях.

ЦИК просит разместить наружную рекламу на билбордах и сити-форматах, а также напечатать и развесить «в защищенных местах» плакаты размера А3 и А2 в количестве 20 тысяч и 4 тысяч на 1 млн избирателей. В федеральном ведомстве ситуацию оперативно прокомментировать не смогли. Источник газеты в администрации президента назвал продолжающуюся информационную кампанию очень «лайтовой».

Голосование по внесению изменений в Конституцию, напомним, было запланировано на 22 апреля, но из-за распространения коронавируса, как напоминает RT, президент России Владимир Путин перенес его на более позднюю дату. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что новая дата голосования будет определена только после нормализации эпидемиологической ситуации в стране.