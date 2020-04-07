Цена нефти Brent превысила 34 доллара

Нефть растет в цене в ожидании заседания ОПЕК+
новость из сюжетаЭкономический кризис 2020
Нефть марки Brent подорожала выше 34 долларов за баррель в ходе торгов. Росту способствуют последние новости о готовности России и Саудовской Аравии заключить новую сделку по ОПЕК+, если к ней присоединятся США.
«Цены на нефть уверенно растут в ожидании встречи ОПЕК+», — сообщает РИА «Новости». Нефть марки Brent за утро подросла в цене на 3% — до 34,04 доллара за баррель. Майские фьючерсы на WTI в ходе торгов поднимались до 27 долларов (+3,53%), пишет RT.
Ранее источники Reuters сообщали о готовности стран-участников ОПЕК+ снизить добычу нефти, если удастся договориться и с США. В Кремле надеются на согласие Штатов, напоминает агентство Nation News. Заседание по сделке намечено на 9 апреля и пройдет в формате телеконференции.