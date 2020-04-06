В Кремле уточнили дату проведения телеконференции ОПЕК+, где определится цена на нефть

Дмитрий Песков объяснил перенос конференции Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Телеконференция ОПЕК+ состоится в четверг, 9 апреля, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Она сдвинута на четверг по техническим причинам, подготовка к ней ведется», — заявил Песков в ходе конференц-колла, сообщает RNS . До этого проведение виртуальной конференции с участием стран-экспортеров нефти было запланировано на понедельник, 6 апреля.

Ранее президент РФ Владимир Путин отнес к причинам падения цен на нефть пандемию коронавируса, а также выход Саудовской Аравии из сделки ОПЕК+, отказ страны от снижения нефтедобычи и заявление о предоставлении скидок на топливо.

На данном этапе Россия и Саудовская Аравия готовы заключить соглашение о сокращении добычи нефти, но при условии, что на этот шаг пойдут и США. Однако президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не изъявляет готовности предпринять подобные действия. Совместно, по словам российского лидера, страны могли бы сократить добычу нефти на 10 миллионов баррелей в сутки.