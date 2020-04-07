06 апреля 2020

Reuters выяснило, при каком условии ОПЕК+ согласится на сокращение добычи нефти

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Россия и Саудовская Аравия могут сократить добычу, если на это пойдут и СШАФото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Страны-участники ОПЕК+ смогут договориться сократить добычу нефти, если к сделке присоединятся США. Об этом Reuters сообщили три источника в организации.

«Это произойдет, если США сократят добычу», — сообщает агентство. При этом американский лидер Дональд Трамп еще не подтвердил готовность Штатов снизить производство сырья.

Ранее Москва выразила готовность снизить нефтедобычу до 10 млн баррелей в сутки. Встреча ОПЕК+ должна пройти 9 апреля в формате телеконференции. Ранее сообщалось о том, что Россия и Саудовская Аравия еще не договорились о параметрах сделки, сообщает телеканал 360. При этом запланированная встреча ОПЕК+ уже переносилась с 6 апреля. Запасным вариантом для сделки является совещание министров энергетики стран G20, которое намечено на 10 апреля.

Россия вышла из соглашения ОПЕК в начале марта. На фоне распространения коронавируса это привело к резкому снижению мировых цен на нефть.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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