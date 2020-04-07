Пресс-секретарь челябинского губернатора Сергей Зюсь, у которого предварительно диагностировали коронавирус, чувствует себя хорошо и ждет окончательного результата анализов из новосибирской лаборатории «Вектор». Как сообщил глава региона Алексей Текслер на пресс-конференции 7 апреля, он постоянно на связи со своим подчиненным.
«Вчера врачи отработали людей из его [Зюся] ближнего круга. У всех анализы отрицательные. Сегодня мы по второму кругу продолжим обследовать людей, с кем он контактировал. Заборы будут проведены у всех журналистов, которые контактировали с Зюсем. Вся эта ситуация — лишнее подтверждение тому, что вирус может найти любую брешь, опасность реальна. Обращаюсь к жителям области — не пренебрегайте мерами предосторожности, профилактики», — сказал Текслер.
Пресс-служба губернатора 6 апреля объявила об условно-положительном диагнозе на коронавирус у Сергея Зюся. Сам он написал в Facebook, что самоизолировался и соблюдает все ограничительные мероприятия.
По данным на утро 7 апреля, в Челябинской области 32 (+1) человек заразился коронавирусом. Еще два жителя ждет подтверждения в новосибирской лаборатории «Вектор».
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